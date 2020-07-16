Пекин, , 05:13 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, в городе уже десять дней подряд не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19. Ни одного бессимптомного случая в китайской столице выявлено также не было. Из общего числа заболевших, 23 пациента были выписаны из госпиталей по выздоровлению.

Напомним, что в период с 11 июня по 15 июля в Пекине было выявлено 335 подтвержденных локальных случаев COVID-19. Из них 168 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь, еще 167 были выписаны из больниц по выздоровлению.