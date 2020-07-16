Пекин, , 05:09 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Несмотря на это, был выявлен один новый «импортный» случай опасной инфекции. Он выявлен у прибывшего в Шанхай из-за рубежа гражданина Китая. Также, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного случая подозрения на опасную инфекцию в стране выявлено не было.

Сутками ранее в Китае также не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, но было выявлено шесть «импортных» случаев.

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