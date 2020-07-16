Кейптаун, , 04:55 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки выявили 12 757 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил глава минздрава ЮАР Звели Мхизе в ходе брифинга.

Таким образом общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-Cov-2 в ЮАР достигло 311 049. Также за 15 июля в стране скончались 107 пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в ЮАР от осложнений COVID-19 скончались 4453 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе получил положительный результат теста на выявление коронавируса нового типа. В связи с болезнью он ушел на дистанционную работу.

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