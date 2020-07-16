Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Планы провести всеобщий съезд Республиканской партии США во Флориде на открытом пространстве рассматривают в руководстве политической организации, заявил американский вице-президент Майкл Пенс 15 июля на брифинге.

Он отметил, что даже в этом случае мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных правил.

Проведение съезда намечено на конец августа. Мероприятия должны пройти одновременно в двух городах — Джексонвилл во Флориде и Шарлотт в Северной Каролине.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля группа из прокуроров штата Флорида подала в суд иск об отмене съезда Республиканской партии США в Джексонвилле.

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