Хабаровск, , 04:28 — REGNUM Хабаровский край оказался в числе антилидеров из регионов России, где за последние 10 недель отмечается тенденция увеличения случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в официальном центре по борьбе с коронавирусом.

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Если в начале мая за неделю было выявлено 267 носителей коронавируса, то за последнюю неделю зафиксировано уже 706 — это 17 место среди регионов РФ.

При этом объём тестирований в крае не увеличивается — в среднем менее 1,5 тыс. человек в сутки.

По числу заболевших на 100 тыс. населения Хабаровский край занимает 16 место среди регионов России.

По темпам прироста за последние две недели регион занимает 18 место место среди субъектов РФ, находясь в топ-20 самых неблагоприятных регионов по этому показателю.

По данным Минздрава России, в крае растёт число госпитализаций и тяжёлых больных, а также смертей пациентов с коронавирусом. Так, на 28 июня число летальных случаев было 28, к 15 июля уже 43. При этом только за последнюю неделю количество смертей увеличилось почти на 30%.

На 15 июля в Хабаровском крае всего зарегистрировано 5637 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидситуация в Хабаровском крае может ухудшиться и в связи с проведением несанкционированных митингов, акций флешмобов в защиту арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Акции протеста продолжаются в Хабаровске уже пять дней. По подсчётам общественников в них приняли участие до 40−50 тыс. человек.

Сергей Фургал заключён под стражу до 9 сентября по подозрению в тяжких преступлениях.