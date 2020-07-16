Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM С начала июля на Камчатке установилась преимущественно пасмурная, дождливая погода. Хотя были и солнечные дни, но количество осадков превысило климатическую норму в 1,5−2 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатгидрометеоцентре.

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Температура воздуха в первой декаде июля существенно не отличалась от обычных норм. В некоторых районах в ночное время фиксировали минусовые температуры — в Палане и Слаутном до — 2 градусов, в Тигиле до 0℃.

По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся на Камчатке в ближайшие дни. Небольшой, умеренный дождь пройдёт 18−19 июля в южных районах региона, а на севере ожидается сильный дождь. На юге воздух прогреется днём да +20 градусов, на севере температура не поднимется выше +15 градусов, лишь в отдельных районах возможно потепление до +20℃.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области 15 июля зафиксирован температурный рекорд. В Благовещенске столбик термометра поднялся до +36,1℃. До этого самым жарким 15 июля было в 1999 году, тогда температура воздуха составила +35,3℃.