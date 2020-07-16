Балтийск, Калининградская область, , 04:14 — REGNUM Общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню ВМФ России, прошла 15 июля в акватории Калининградского морского канала в Балтийске. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Тренировкой, в которой участвовали более 20 кораблей и более тысячи военнослужащих Балтийского флота, командовал командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Пешков.

«В ходе мероприятия отрабатывались самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты, был проверен хронометраж развёртывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивалась необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей», — говорится в сообщении.

Боевые корабли флота в ходе репетиции праздника отработали различные элементы тактических действий, в том числе демонстрацию траления фарватера, атаки подводной лодки с использованием реактивных глубинных бомб, а также условной ракетной стрельбы. Одним из самых эффектных эпизодов праздника станет демонстрационный бой во время высадки морского десанта.

23 июля в Балтийске пройдёт генеральная репетиция парада. Всего в празднике в День ВМФ 26 июля в Балтийске будет задействовано 46 кораблей и судов обеспечения Балтфлота, военная техника армейского корпуса и морской пехоты, а также вертолёты КА-27 морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на рейде Кронштадта прошла первая дневная тренировка Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ, который 26 июля состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В тренировочном парадном строю движение с заданной скоростью отработали около десяти кораблей, включая большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли (БДК) «Минск» и «Королев», корвет «Стойкий», а также малые ракетные и малые противолодочные корабли.

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