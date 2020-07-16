Токио, , 03:43 — REGNUM Власти японской столицы Токио объявили наивысший уровень опасности в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сообщает агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что последнюю неделю в столице Японии выявляют более ста случаев заражения SARS-CoV-2 ежесуточно. В частности, за 15 июля в Токио было выявлено 165 новых случаев COVID-19.

Губернатор Токио Коике Юрико призвала жителей города и предпринимателей не выезжать без особой надобности за пределы города, а также воздержаться от посещения ночных клубов и заведений общественного питания. Предполагается, что эти меры должны помочь сдержать распространение инфекции.

При этом эксперты утверждают, что резкий рост числа зараженных в японской столице не связан со «второй волной» распространения инфекции.

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