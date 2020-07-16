Биробиджан, , 03:32 — REGNUM В Еврейской автономной области выявили 497 случаев заражения коронавирусом, из них 403 пациента полностью излечились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В регионе за весь период пандемии скончались семь пациентов с коронавирусом.

На дому лечатся в настоящее время 47 человек, госпитализированы — 40. В облученской больнице на изоляции находятся 16 носителей коронавируса и 5 контактных лиц. К аппарату ИВЛ подключен один носитель коронавируса.

В ЕАО коечный фонд, созданный специально для пациентов с коронавирусом, занят на 26,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло4258 человек.