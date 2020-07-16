Вашингтон, , 04:14 — REGNUM В США 15 июля домой была была выписана старейший член Верховного суда 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург, ранее доставленная в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе с подозрением на инфекцию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Кейтлин Эрберг сообщает телеканал CNN.

«Судья Гинзбург уже выписана из больницы. Она дома и чувствует себя хорошо», — цитирует телеканал Эрберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург была доставлена рано утром в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, для лечения возможной инфекции. Накануне она прошла обследование в мемориальной больнице Сибли в Вашингтоне, округ Колумбия, «после того как у нее повысилась температура и появился озноб».

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