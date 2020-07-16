Богота, , 03:08 — REGNUM Полиция колумбийского города Кали задержала 18 человек на одной из вечеринок за нарушение правил карантинного режима, передает радиостанция La FM.

Сообщается, что полицейский рейд проходил в ночь на 15 июля в южной части города. На месте вечеринки сотрудники правоохранительных органов обнаружили спиртные напитки и наркотические вещества. В результате рейда были задержаны 18 человек, еще 30 сбежали с места происшествия.

По последним данным, в Колумбии подтверждено 165 169 случаев заражения коронавирусом нового типа. Число жертв осложнений COVID-19 в стране составляет 5814.