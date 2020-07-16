Биробиджан, , 02:57 — REGNUM В Еврейской автономной области в онкологический диспансер по нацпроекту «Здравоохранение» поступил аппарат УЗИ экспертного класса. Всего на оснащение современным оборудование медицинского учреждения запланировано потратить более 111 млн рублей. В ближайшее время в онкоцентр поступит операционный стол и эндоскопическое оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Новый аппарат УЗИ позволит врачам применять прицельную пункциональную биопсию, благодаря чему заболевания можно выявлять на ранних стадиях.

Врач УЗИ Алла Винарская пройдёт дополнительное обучение для работы на современном оборудовании.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков вручил медикам ключи от 43 транспортных средств, поступивших в республику в рамках национального проекта «Здравоохранение».