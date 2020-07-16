Лима, , 02:31 — REGNUM 337 724 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу, в том числе 3 857 — за последние сутки, 15 июля сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

При этом 226 400 человек уже излечились. За истекшие 24 часа в стране было зафиксировано 188 погибших от осложнений при COVID-19.

Всего с начала наблюдений в Перу было выявлено 12 417 летальных исходов при коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 13 млн фактов инфицирования SARS-CoV-2.

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