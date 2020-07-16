Хьюстон, США, , 02:07 — REGNUM Американский штат Техас вторые сутки подряд демонстрирует рекордные суточные приросты случаев заражения коронавирусом нового типа, которых 15 июля выявили 10 791. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения и социального обеспечения штата.

Накануне также был установлен «антирекорд» выявления инфицированных SARS-CoV-2 с показателем 10 745 человек.

Всего в регионе подтверждено уже более 282 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2. Число скончавшихся в Техасе пациентов с COVID-19 достигло 3432 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных на территории США случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 67 417 человек, что является новым рекордным показателем. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло в США 3 431 574 человек.

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