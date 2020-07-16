Рамалла , , 01:47 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 419 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

В настоящее время в Палестине числятся 6625 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 17 пациентов находятся в критическом состоянии.

С начала пандемии на палестинской территории выздоровели 1482 пациента. Еще 47 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Палестине подтвердили 293 случая заражения новым коронавирусом и пять летальных случаев от COVID-19. Отмечалось, что одним из умерших был 12-летний младенец.

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