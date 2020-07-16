Бейрут, , 01:03 — REGNUM В Ливане за минувшие сутки выявили 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

Согласно его данным, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ливане достигло 2542. Также за 15 июля в стране скончался один пациент от болезни, вызванной SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стали 38 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Ливане ввели штрафы за нарушение карантинных мер. Штрафы за различные нарушения карантина могут достигать пяти миллионов ливанских фунтов.

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