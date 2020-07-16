Женева, Швейцария, , 00:29 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 13 млн человек, говорится 15 июля в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Kraszdrav.ru

Прирост числа новых случаев за минувшие сутки составил 185 тыс. За всё время от заболевания COVID-19 умерли более 574 тыс. заболевших.

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«Лидерами» по этому показателю остаются страны Северной и Южной Америки — на них приходится 6,88 млн подтверждённых случаев заражения и европейские страны — 2,96 млн.

В России к настоящему моменту выявили 746 369 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6422 — за минувшие сутки. Скончались 11 770 человек, выздоровели 523 249 человек.

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