Тирана, , 01:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 15 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 361 человек в стране было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 29 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании был выявлен 3762 случая заражения коронавирусом. 2091 человек уже излечился от COVID-19. Лечение проходит 1571 человек. На стационарном лечении находятся 88 пациентов, из них 12 проходят интенсивную терапию и 4 подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. 99 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо— за последние сутки. Среди скончавшихся 15 июля девушка в возрасте 21 года.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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