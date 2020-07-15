Ханой, , 23:52 — REGNUM Тест на наличие коронавируса оказался положительным у восьми прибывших во Вьетнам из России специалистов, пишет 15 июля VnExpress.

Тестирование было проведено среди специалистов, которые прибыли в город Хошимин 11 июля. По прибытии их поместили в карантин. Все эти люди — мужчины 30 — 55 лет.

Напомним, во Вьетнаме количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло на сегодняшний день 381, летальных исходов не зафиксировано.

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