Москва, , 23:42 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 15 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 24 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлено более 231 тысячи инфицированных коронавирусом, 628 из которых — за последние сутки. Скончались 4258 пациентов с COVID-19, более 167 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.