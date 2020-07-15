Лос-Анджелес, США, , 23:36 — REGNUM Кинокомпания Sony сообщила, что производство фильма Uncharted по популярной серии видеоигр ещё не началось. Об этом 15 июля сообщил портал IGN.

До этого издание написало на своей странице в Twitter, что проект фильма вошёл в стадию производства и Sony уже назначила дату премьеры картины — 16 июля 2021 года.

Однако впоследствии представители кинокомпании сообщили изданию, что производство Uncharted ещё не стартовало, но подготовка к этому идет полным ходом и Sony надеется «начать в ближайшее время».

https://twitter.com/IGN/status/1283478792099381248

Главную роль в киноадаптации Uncharted исполнит звезда фильмов Marvel про Человека-паука Том Холланд. 10 июля 2020 года он выложил в сеть шутливое видео, в котором показал, как готовится к съёмкам этой картины. Сюжет Uncharted расскажет о приключениях молодого Нейтана Дрейка.

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