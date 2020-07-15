Москва, , 23:11 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Арест U.S. Department of Defense

По ее словам, арестованы бывшие топ-менеджеры компании «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова. Мера пресечения в отношении каждого обвиняемого избрана до 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов при помощи офшорных коммерческих компаний вместе с соучастниками похитил и впоследствии вывел за рубеж денежные средства в размере четырех миллиардов рублей.

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