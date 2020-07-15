Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Бывший президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме стал стратегическим советником издательской компании Rogue Games. Об этом 15 июля сообщил портал Game Rant.

Реджи Фис-Эме Official GDC

Отмечается, что Rogue Games уже заключила с ним соответствующий контракт. Бывший глава Nintendo of America будет консультировать компанию, которая стремится выйти на рынок консольных игр. Фис-Эме сказал в интервью журналистам, что когда он увидел первые игры Rogue Games для консолей, его «сразу поразили уровни амбиций и инноваций».

Реджи Фис-Эме покинул должность президента Nintendo of America в феврале 2019 года, проработав в компании 15 лет он решил уйти на пенсию. Тогда он сообщил, что намерен больше времени проводить со своей семьёй.

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