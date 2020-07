Загреб, , 22:51 — REGNUM Хорватская студия Croteam выложила в сеть второй геймплейный трейлер Serious Sam 4. Ролик был опубликован 14 июля на YouTube-канале компании.

Стоит отметить, что в этом видео поклонники франшизы могут слышать обновлённую версию музыкальной композиции Grand Cathedral из игры Serious Sam: The Second Encounter. Ролик также даёт понять, что геймеры увидят в новом Serious Sam как старых, так и новых монстров.

Релиз Serious Sam 4 запланирован на август 2020 года, разработчики пока не назвали точную дату выхода игры в продажу. Стоит отметить, что в неё можно будет играть как в одиночку, так в режиме кооператива (до четырх игроков). Кроме того, в Serious Sam 4 появится новая система «Легион», благодаря которой геймеры смогут увидеть на уровнях сотни тысяч врагов одновременно.

