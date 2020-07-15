Рим, , 22:47 — REGNUM По данным на вечер среды, 15 июля, в Италии умерли 34 997 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 17), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 196 016 человек, за день этот показатель увеличился на 575 (днем ранее — на 335).

Число подтвержденных носителей выросло на 163 (днем ранее — на 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 506. В настоящее время заражены 12 493 человека — на 426 меньше, чем днем ранее.