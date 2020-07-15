Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Журналисты DSOGaming провели тесты производительности ПК-версии игры Death Stranding Хидео Кодзимы. Статья была опубликована 15 июля на сайте портала.

Они запускали игру на компьютере, оборудованном процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 МГц). Для тестов они выбрали видеокарты Radeon RX580 и RX Vega 64 от AMD, и RTX 2080Ti, GTX 980Ti и GTX 690 от NVIDIA.

Авторы статьи отметили, что в игре присутствует очень мало настроек графики. При разрешении 1080p и максимальных настройках Death Stranding выдавала 60 FPS (кадров в секунду) даже на Radeon RX580. Плавной игры при разрешении 1440p удалось добиться на Radeon RX Vega 64 и RTX 2080Ti.

Что касается разрешения 4K, то самая мощная видеокарта RTX 2080Ti смогла выдать на минимуме 55 FPS, а на максимуме — 63 FPS. С полным отчётом все желающие могут ознакомиться в соответствующей статье DSOGaming.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что польская студия CD Project Red поздравила Хидео Кодзиму с релизом ПК-версии Death Stranding. Она опубликовала концепт-арт в стиле игры Cyberpunk 2077, на котором Кодзима изображен верхом на мотоцикле.

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