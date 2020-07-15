Иерусалим, , 22:37 — REGNUM Количество зарегистрированных в Израиле случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 43 668, сообщили 15 июля в израильском минздраве.

За последние сутки в стране подтвердились ещё 1308 случаев заражения и четыре летальных исхода. Всего в Израиле с начала пандемии скончались 375 человек с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в Израиле 23 399 человек продолжают лечение, состояние 205 из них оценивается как тяжёлое. Излечившихся на данный момент 19 894.

Отметим, что летальность среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Израиле составляет 0,86%. Выздоравливают пациенты в 45,56% случаев.

За месяц в Израиле коронавирус выявлен у 24 613 человек, летальных исходов зарегистрировано 75. Страна находится в мире на 43-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19.

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