Москва, , 21:59 — REGNUM Разработанный компанией «Р-Фарм» препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» направлен в российские больницы. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе компании.

«7374 упаковки промаркированного препарата «Коронавир» вышли в гражданский оборот с ярославского завода «Р-Фарм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, это второй одобренный Минздравом России препарат против коронавируса. 25 июня был одобрен препарат «Авифавир». Стоит отметить, что его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.

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