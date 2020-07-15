Варшава, , 21:55 — REGNUM Студия CD Projekt Red выложила в сеть концепт-арт в стиле Cyberpunk 2077, на котором изображен геймдизайнер Хидео Кодзима, сидящий на мотоцикле. Изображение было опубликовано 15 июля на Twitter-странице проекта игры.

Хидэо Кодзима KniBaron

Таким образом, польские разработчики поздравили своего японского коллегу и команду студии Kojima Productions с тем, что игра Death Stranding вышла на платформе ПК. Некоторые поклонники Кодзимы предположили, что это намёк на то, что геймдизайнер получит камео (эпизодическую роль) в Cyberpunk 2077.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1283359163230441472

Релиз Death Stranding в сервисах Steam и Epic Games Store состоялся 14 июля 2020 года. Первоначально игравышла 8 ноября 2019 года на платформе PlayStation 4.

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