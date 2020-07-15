Бухарест, , 21:50 — REGNUM Введённый в Румынии из-за пандемии COVID-19 режим повышенной готовности решено продлить ещё на 30 дней, сообщил 15 июля журналистам румынский президент Клаус Йоханнис.

Глава государства пояснил, что это приходится делать из-за текущей эпидемиологической ситуации с ростом числа заболевших.

Напомним, в Румынии зарегистрировано 34 226 случаев COVID-19, причём 641 — за последние сутки. 1952 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, 21 — за последние 24 часа.

За месяц в Румынии коронавирус был выявлен у 12 227 человек. Летальность составляет на сегодняшний день 5,70%.

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