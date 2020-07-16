Вашингтон, , 08:11 — REGNUM В прошлом году Организация Объединенных Наций (ООН) представила прогноз, согласно которому через 80 лет на Земле будут проживать порядка 11 миллиардов человек. В настоящее время такая оценка ставится под сомнение исследователями авторитетного Вашингтонского университета в Сиэтле. Американские ученые пришли к выводу, что через 44 года население Земли начнет сокращаться, прежде чем достичь отметки в 8,8 миллиарда человек к 2100 году. Об этом 15 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно новому исследованию Вашингтонского университета, опровергающему прошлогодний прогноз ООН, в 2064 году население мира сначала увеличится до 9,7 миллиарда человек, а затем начнет сокращаться, пока не достигнет 8,8 миллиарда к 2100 году. Питер Аллебек, профессор Каролинского института в Стокгольме, со своей стороны считает, что расчеты американцев заслуживают доверия. Свое внимание он также обратил на проблемы климата и окружающей среды.

«Положительный момент, который подчеркивается в исследовании, заключается в том, что нагрузка на климат будет менее сильная, чем можно было предполагать, но проблема в том, что во многих странах будет ощущаться нехватка рабочей силы», — прокомментировал Аллебек.

Американские специалисты также пришли к выводу, что 183 из 195 стран не достигнут равновесия между уровнями рождаемости и смертности. К 2100 году население более чем двадцати стран, включая Японию, Испанию и Таиланд, сократится более чем на 50%. Прогнозируется, что за последующие 80 лет в Китае население сократится с сегодняшних 1,4 млрд до 730 млн человек.