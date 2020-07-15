София, , 21:34 — REGNUM Введённый из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации продлён в Болгарии до конца июля, сообщили 15 июля в пресс-службе правительства.

Напомним, в Болгарии коронавирус выявлен у 7645 человек, скончались в стране 283 пациента с COVID-19, излечились — 3663.

Лечение от коронавирусной инфекции в Болгарии на сегодняшний день продолжают 3699 человек, доля выздоровевших составляет 47,91%, летальность — 3,70%.

Республика находится на 82-м месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. За месяц в Болгарии коронавирусную инфекцию выявили у 4355 человек.

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