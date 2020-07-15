Москва, , 20:40 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 15 июля выявлена у 1205 российских военнослужащих. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Министерства обороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1205 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны в настоящее время проходят лечение 909 человек, 25 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 47 человек, ещё 224 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается также, что за минувшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 75 военнослужащих, общая численность выздоровевших возросла до 7781 человек.