Лондон, , 20:07 — REGNUM В Великобритании от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 45 тыс. человек, сообщили в министерстве здравоохранения соединенного королевства.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Британии выявлено 538 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено 291 911 носителей вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 13,3 млн случаев заражения коронавирусом. На первом месте находятся США — 1,4 млн. Далее идут Бразилия (1,9 млн), Индия (936 тыс.), Россия (745 тыс.) и Перу (333 тыс.).

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