Майкоп, , 20:02 — REGNUM Житель Адыгеи признан виновным в убийстве школьницы летом 2019 года. Он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Установлено, что днем 24 мая прошлого года Андрей Курников на берегу реки Белой в Майкопе встретил 16-летнюю девушку. Сам он в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что девушка одна, злоумышленник напал на нее с целью изнасилования, но не смог этого сделать «по независящим от него обстоятельствам».

Вместе с тем, Курников испугался, что потерпевшая его хорошо рассмотрела и сообщит о преступлении в правоохранительные органы. Желая избежать этого, он задушил школьницу. Затем осужденный похитил смарт-браслет и два мобильных телефона убитой, а труп погибшей спрятал, засыпав его строительным мусором.

Курников признан виновным в убийстве несовершеннолетней, преступлении против половой неприкосновенности, а также в краже с причинением значительного ущерба. Пожизненней срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках убитой Дарьи Ш., продолжавшихся более пяти месяцев, помимо сотрудников правоохранительных и экстренных служб участвовали сотни волонтеров из Адыгеи и Краснодарского края. Задержать и арестовать убийцу удалось в начале ноября 2019 года.

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