Тамбов, , 19:26 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках своей поездки в Мичуринский район побывал в детском саду «Созвездие». Он построен в селе Старое Хмелевое по нацпроекту «Демография», который открылся в начале июля, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Губернатор высоко оценил созданные для детей условия.

Новый детсад в Тамбовской области Tambov.gov.ru

В Мичуринском районе в течение последних тридцати лет детские сады не строили. А в одном из самых крупных сел муниципалитета, селе Старое Хмелевое, учреждения дошкольного образования не было вовсе. Хотя потребность в нем большая: здесь проживают 1272 человека, в том числе 94 дошкольника.

Теперь в селе появился новый, современный и очень комфортный детский сад, рассчитанный на 50 малышей. Его строительство началось в прошлом году по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти цели было выделено более 74 млн рублей, из них 25,5 млн рублей — средства федерального бюджета.

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя России.

Основной концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков исследовательского поведения. Губернатору Александру Никитину показали теплицу, обустроенную на территории детского сада, где воспитатели вместе с детьми будут выращивать овощи и фрукты, готовить рассаду для своих участков. Кроме того, в рамках создания интерактивной среды здесь оборудована сенсорная комната, организована работа интерактивного центра «Я — исследователь», направленного на формирование первоначальных познавательных знаний и умений путем детского экспериментирования.

«Здесь настолько хорошо продумана вся инфраструктура, что дети не захотят отсюда уходить, — сказал Александр Никитин.

Губернатор также напомнил, что это не первый детский сад, построенный в Тамбовской области по нацпроекту «Демография», и каждый из них имеет свой стиль и свою концепцию. Глава региона признался, что ему «особенно приятно открывать современные дошкольные учреждения в сельской местности»

«Когда у родителей есть возможность отдать ребёнка в такой детский сад, а самим выйти на работу с достойной оплатой труда, то ни в какой город не захочется уезжать. Мы вовремя откликаемся на поддержку федерального центра, вовремя обеспечиваем софинансирование всех проектов со стороны региона, чтобы жители жили в комфортных условиях, растили детей, строили будущее», — подчеркнул Александр Никитин.

В Тамбовской области для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по федеральному (региональному) проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национального проекта «Демография») будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

Всего, по данным властей, на Тамбовщине с 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тыс. дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на 2 тыс. мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 млрд рублей.