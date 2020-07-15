Кострома, , 19:22 — REGNUM Жители костромской глубинки возмущены уничтожением лесопарка, расположенного в городе Кологриве Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила журналистка «Российской газеты» Анна Скудаева.

«Под видом ликвидации последствий прошлогоднего урагана, повалившего около 10 деревьев, в Кологриве представители частной организации уничтожили городской бор на улице Энергетиков. А сейчас вместо вывоза порубочных остатков на свалку, как это полагается, прямо в городской черте на месте уничтоженного бора роют глубокую траншею, чтобы всё закопать».

В 2019 году над районным центром пронёсся ураган. Сильный ветер снёс крыши нескольких домов, перевернул лёгкие строения — беседки и гаражи в Кологриве. Кроме этого, стихия повалила десяток деревьев в лесопарке, расположенном в городской черте.

К ликвидации поваленных сосен местная администрация приступила только в июне 2020 года. Вместо того чтобы очистить парк, чиновники распорядились пригнать тяжёлую технику и вырубить около 1/5 части лесопарка. Утилизировать остатки было решено прямо на месте вырубки.

«Наш бор не просто уничтожили! А добили окончательно: содрали всю дерновину и превратили в песчаный карьер. Мы хотим, чтобы чиновники знали, что жители города с таким их отношением к природе и к нам не согласны. Если у вас в доме покосилась дверь — ее надо чинить. Но это не повод пригонять бульдозер и сравнивать весь дом с землей. То же самое и с лесом» — цитирует слова местных жителей Анна Скудаева.

Сосновый лесопарк появился в Кологриве в 1950-х годах. Его своими руками высаживали предки местных жителей. Со временем из этих саженцев вырос лес, куда за ягодами и грибами ходили горожане. Сейчас проверку по вопросу нарушений при вырубке деревьев в Кологриве проводит местная прокуратура, её результаты ещё неизвестны.