Кострома, , 19:12 — REGNUM Исторический центр Костромы избавят от обилия электропроводов до конца лета 2020 года, об этом сообщает городское Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Электрические провода

В границах Больших мучных рядов, Красных рядов, улицы Островского, улицы Молочная гора и проспекта Текстильщиков демонтируют надземные линии электропередач и старые столбы со светильниками. Вместо них в центре города установят 49 оцинкованных опор и 55 энергосберегающих светильников, все провода проложат под землей в специальном защитном коробе.

Примечательно, что особенно рады этому кинематографисты. По мнению специалиста по подбору актёров в Костроме Анны Фефеловой, реконструкция освещения сделает город более привлекательным для режиссёров:

«Кострома часто выступает в качестве места съемок для исторических фильмов, у нас в центре богатая и хорошо сохранившаяся архитектура. Кондиционеры, пластиковые окна в деревянных домах, реклама и провода — всё это создаёт дополнительные технические трудности при съёмке. Надеюсь, что после того как центр очистят от проводов, Кострома станет ещё желаннее для режиссёров».

Средства на реконструкцию сетей выделены из городского бюджета, сумма проекта составила 6,3 млн рублей. Подрядчиком по реконструкции уличного освещения выступает компания ООО «Контакт». Согласно договору, выполнить работы подрядчик должен до конца августа 2020 года.

Напомним, в Костроме снимался целый ряд известных художественных фильмов и телесериалов, среди которых «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Китайский сервиз» Виталия Москаленко, «Соловей-Разбойник» Егора Баранова и другие.