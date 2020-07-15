Москва, , 19:19 — REGNUM В Московской городской думе создана рабочая группа по изменению столичного законодательства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ. Соответствующее решение 15 июля было принято на заседании законодательного собрания столицы, передает корреспонент .

В состав рабочей группы будут включены председатель Мосгордумы, главы фракций и депутатских объединений, представитель Москвы в Совете Федерации. Группа должна будет проработать вопрос приведения регионального законодательства в соответствие с принятыми поправками к Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников сообщил, что городской законодательство приведут в соответствие с новой Конституцией.

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