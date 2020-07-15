Москва, 15 июля 2020, 19:02 — REGNUM Депутаты Московской городской думы поддержали проект федерального закона, регулирующего дистанционную работу. Соответствующее решение было принято на заседании законодательного собрания столицы 15 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Законопроект предусматривает поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ, которые юридически закрепят статус дистанционной работы.
Ранее аналогичный проект был разработан депутатами Мосгордумы. Однако по причине того, что схожие изменения в ТК РФ готовятся на федеральном уровне, данный документ решено было отозвать из Госдумы.
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