История вопроса

Пандемия коронавируса выявила пробелы в российском трудовом законодательстве. В этой связи 16 июня 2020 года парламентарии во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную и удаленную работу. Предполагается, что закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.