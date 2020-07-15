Москва, , 18:52 — REGNUM Заместителя гендиректора «Почты России» Сергея Емельченкова, который обвиняется в превышении должностных полномочий, заключили под домашний арест. Соответствующее решение зачитала судья Чертановского суда Москвы Юлия Черникова.

«Суд постановил… назначить ему эту меру пресечения до 13 сентября», — огласила решение судья.

Таким образом, Емельченкову запрещено покидать квартиру, пользоваться интернетом и средствами коммуникации, а также общаться с иными лицами, кроме близких родственников и адвокатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что Емельченкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Емельченков, по данным следствия, причинил госкомпании ущерб в размере 67 млн рублей.

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