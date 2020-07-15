Кострома, , 18:50 — REGNUM 3% жилищного фонда Костромской области приходится на дома, построенные до 1920 года. Об этом со ссылкой на данные, предоставленные Костромастатом, сообщает ИА REGNUM.

Старый жилой дом в центре Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

По данным статистики, на конец 2019 года большая часть жилья в регионе (46%) возведена в 1971—1995 годах, а за последние 25 лет построено 20% жилищного фонда.

По сравнению с 2018 годом общая площадь жилья в Костромской области в 2019 году увеличилась на 1% и составила 18 млн кв. метров. При этом 69% жилья находится в городах, 58% городского фонда сосредоточено в областном центре — Костроме, остальные 31% домов расположены в сельской местности. 40% жилищ изготовлено из дерева, 36% жилого фонда составляют кирпичные дома и ещё 18% — панельные.

Отметим, что всеми благами цивилизации — водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или электроплитами — оборудовано 47% регионального жилья.