Москва, , 18:46 — REGNUM Россия возобновила поставки за рубеж аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), приостановленные в связи с пандемией коронавируса. Об этом 15 июля сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Аппараты ИВЛ (сс) Денис Гришкин. mos.ru

«Понимая, что мы достаточно быстро насытим внутренний рынок, мы заранее подготовили решение, позволяющее нам снять запреты, действующие в Евразийском союзе, и начали экспортировать наиболее востребованную противовирусную продукцию», — сказал глава Минпромторга.

Мантуров также сообщил, что российские больницы на сегодняшний день снабжены запасами средств индивидуальной защиты на срок от одного до четырёх месяцев.

Напомним, ранее глава Минпромторга заявлял, что в ведомстве рассчитывают к концу июля полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на экспорт данной продукции.