Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился привести в порядок яблоневый сад, где установлен памятник детям блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Градоначальник побывал в саду утром 15 июля.

«В таком месте должна быть идеальная чистота», — заявил Беглов по итогам визита.

На его взгляд, необходимо благоустроить территорию, оборудовать детскую площадку с искусственным покрытием и «в целом привести этот исторический сад в порядок».

Заметим, Мемориальный яблоневый сад в память о погибших в годы блокады заложила в 1953 году учитель биологии Анфиса Семенова-Тянь-Шаньская со своими учениками. Поэтому петербуржцы называют его Анфисин сад.

В 2010 году в яблоневом саду открыли памятник детям блокадного Ленинграда.