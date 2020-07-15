Астрахань, , 18:33 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 15 июля зарегистрировано 34 очага коронавируса — в основном это больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в Наримановском районе: там случаи заражения выявлены в психоневрологическом интернате и на заводе «Лотос».

Министр здравоохранения Алексей Спирин рассказал, что для больных с коронавирусной инфекцией развёрнуто 1383 койки, занята 741 из них. На базе ЧУЗ «Медико-санитарная часть» при необходимости может быть развернут госпиталь на 155 коек, также госпиталь на 144 койки — на базе Наримановского психоневрологического интерната.

Несмотря на то, что в правительстве региона обсуждали открытие кафе, соцучреждений и проведение спортивных соревнований и конкурсов, необходимость носить маски и соблюдать безопасную дистанцию сохраняется.

«Среди всех мер, которые мы приняли, именно соблюдение масочного режима может оказать влияние на распространение инфекции. И мы должны требовать его соблюдения в местах массового скопления людей. Необходимо разработать конкретный план действий, и руководителей учреждений, которые эти условия не соблюдают, надо строго наказывать», — заявил губернатор Игорь Бабушкин.

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