Челябинск, , 18:18 — REGNUM В Челябинской области два сотрудника одной из фирм осуждены за покушение на мошенничество. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в 2019 году. Начальник участка и прораб работали в организации, которая была генеральным подрядчиком работ по реконструкции аэропорта Челябинска. За вознаграждение в размере 340 тыс. рублей они пообещали директору фирмы повлиять на то, чтобы с ним заключили контракт на пусконаладочные работы, а также на оплату и приёмку работ. Но при всём этом у них не было для этого должных полномочий.

Когда передавалась часть денег, их поймали сотрудники ФСБ. Суд назначил обоим штраф по 250 тыс. рублей.