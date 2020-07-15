Москва, , 17:57 — REGNUM Заместитель генерального директора «Почты России» Сергей Емельченков, которого обвинили в превышении полномочий, не признал своей вины. Об этом 15 июля в Чертановском суде Москвы сообщил сам обвиняемый.

«Не признаю вину. Считаю, что работал честно. Прошу избрать более мягкую меру пресечения», — сказал Емельченков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что Емельченкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Следователям необходимо, чтобы фигурант дела оставался под арестом до 13 сентября.

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