Ярославль, , 17:34 — REGNUM В Ярославской области подведены итоги конкурса видеороликов «Уха дома». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов конкурса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году из-за ограничительных мер «Уха дома» заменила традиционный Всероссийский фестиваль «Великая Ростовская уха — Х веков традиций».

Уха

За два месяца в конкурсе приняло участие 30 семей, приславших свои видеоролики по приготовлению ухи.

«В этом году по объективным причинам многие событийные мероприятия «Золотого кольца» были отменены. Мы же слишком любим фестиваль ухи, чтобы решиться отменить его, поэтому формат ежегодного фестиваля был изменен в пользу интернет-пространства. Это был первый для нас подобный опыт, но с уверенностью сообщаю, что на сто процентов удачный. Всего за 2 месяца нам удалось привлечь более 30 участников, собрать уникальные рецепты и видеоматериалы, посвященные фестивалю, что еще долгое время будут путешествовать по сети, передавая всю нашу любовь, с которой мы относимся к фестивалю ухи», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Работы участников оценивались по количеству лайков в соцсетях, а также экспертным жюри, в которое вошли представители медийного сообщества, кулинарной и туристической отраслей. Оценивали как рецептуру, так и качество снятого видео.

«Фестиваль «Великая Ростовская уха — Х веков традиций» — это уникальный культурный туристический проект городов «Золотого кольца» России. О нем я знаю не понаслышке, так как была капитаном команды областной думы на самом первом фестивале, а затем несколько лет подряд являлась членом жюри. В этом году мне выпала честь быть председателем жюри и озвучить итоги голосования в конкурсе. Это огромная ответственность, так как мы получили большое количество интересных видеороликов, и выбор был чрезвычайно сложен. Могу сказать, что жюри до самой ночи отслеживало динамику изменений в голосовании, и в итоге, учитывая, что участники шли максимально ровно, было принято решение вручить ценные подарки трем лидерам конкурса. Самое главное, что фестиваль состоялся, пусть и в обновленном формате, получил положительный резонанс среди общественности, а его участники оставались дома, как и призывал наш президент», — отметила председатель жюри конкурса, депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

Фрагмент ролика

Победителями стали Руслан Каллиников с роликом «Уха Боксерская», Евгения Соловьева, приготовившая «Ушицу Обалденную» и Анна Смирнова с «Ухой Царской». Отдельно отменили еще одну участницу. Все трое получили по iPhone11.

«В связи с тем, что конкурс начинался во время пандемии и всех призывали «остаться дома», жюри приняло решение — учредить еще одну номинацию «Останься дома с семьей», вручив победителю приз IPhone11. Именно это продемонстрировала самая первая участница конкурса — Злата Харитонская. Оставшись дома вместе с братьями и сестрами, она приготовила самую добрую, семейную, а самое главное, домашнюю уху», — пояснила соорганизатор конкурса Екатерина Лебедева.

Уха на столе

Также победители названы в номинациях «Оригинальный рецепт», «Самая красивая сервировка и подача» и «Лучший видеоролик».

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