Владимир, , 17:33 — REGNUM Во Владимирской области Петушинский район получит более 2,7 млн рублей на компенсацию расходов, связанных с карантином по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Петушинскому району предоставят дотацию в размере 2 млн 750 тыс. 300 рублей. Такую сумму район потратил на приобретение средств индивидуальной защиты и оплату питания и проживания сотрудников, выполнявших служебные задачи в связи с введением в районе особого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, карантин был объявлен в Петушинском районе 16 апреля и закончился 9 июня.

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