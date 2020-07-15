Ардон, Северная Осетия, , 17:27 — REGNUM В Северной Осетии пресечен факт мошенничества на крупную сумму. Местный житель пытался заработать на продаже должности в прокуратуре. При получении 500 тыс. рублей он был задержан, сообщили 15 июля в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено полицейскими Ардонского района, 54-летний житель селения Красногор предложил содействие в трудоустройстве родственнику гражданина, проживающего в Москве. Представившись сотрудником правоохранительного органа, злоумышленник попросил за свои услуги 1 млн рублей.

В ходе проведения оперативного мероприятия его задержали на территории одного из предприятий в Ардонском районе при получении 500 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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